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Более 163 млн поездок по соцкартам совершили пассажиры Мострансавто в 2024 году

За 2024 год пассажиры «Мострансавто» совершили свыше 163 млн поездок, зарегистрированных с помощью социальных карт. Это почти на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В среднем за 8,5 месяцев в автобусах предприятия ежедневно жители и гости Московской области совершали порядка 640 тыс. поездок по соцкартам.

Среди самых популярных маршрутов, на которых пассажиры пользовались льготами, — № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва» (1,5 млн поездок), № 1 «ст. Подлипки — ул. Силикатная» (1,3 млн поездок), № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)» (1,2 млн поездок).

Самое большое количество льготных поездок — свыше 22,7 млн — совершили пассажиры МАП № 10 г. Королев. На втором месте по объему трафика находится МАП № 12 г. Ногинск с 19,8 млн операций. Замыкает тройку лидеров МАП № 8 г. Химки с результатом в 18,2 млн трансакций.

Жителям и гостям Подмосковья в автобусах «Мострансавто» доступны различные способы безналичной оплаты проезда: банковскими и транспортными картами «Стрелка», «Тройка» (в тарифе «Кошелек»).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.