Более 160 самолетов, севших на запасных аэродромах, вылетели по назначению

Из 186 самолетов, совершивших посадку на запасных аэродромах из-за ограничений на использование воздушного пространства, в аэропорты первоначального назначения перелетели 165 самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что это составляет 89%.

Вечером 6 мая и утром 7 мая 2025 года в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково были зарегистрированы массовые задержки и отмены авиарейсов, большое количество прибывающих рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы. Похожая ситуация сложилась и в других воздушных гаванях страны: в Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Новосибирске, Нижнем Новгороде и других городах.

7 мая об отмене вылетов сообщили и авиаперевозчики: в частности, «Аэрофлот» отменил 52 вылета из столицы и 54 – в в Москву, «Уральские авиалинии» отменили 18 рейсов, об отмене перелетов сообщили также авиакомпании «Победа», «Россия» и S7.