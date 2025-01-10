Более 1,6 тыс дорожников Подмосковья обеспечивали безопасный проезд в праздники

«В новогодние праздники в Подмосковье наблюдались различные погодные условия: от снегопадов до оттепели с дождем. В среднем ежедневно в две смены работали 1600 дорожных рабочих, а также 1100 единиц спецтехники. Уборка и противогололедная обработка велась круглосуточно. Для эффективной и бесперебойной работы специалисты постоянно мониторили погодные и дорожные условия, определили приоритетность уборки согласно погоде и категориям дорог. В первую очередь работы велись на вылетных магистралях и дорогах с высокой интенсивностью движения, а также на маршрутах общественного транспорта», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Московском регионе ожидается аномально теплая погода, которая сохранится до Старого Нового года. В ночь на 13 и 14 января, температура воздуха составит от -9° до 0°, ожидается снег, местами возможно образование гололедицы.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров быть особенно внимательными в черте населенных пунктов. Также автомобилистов просили не оставлять транспортные средства в неположенных местах и с пониманием отнестись к работе дорожной техники — это поможет своевременно произвести уборку и гарантировать комфортное движение как личного, так и общественного транспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.

«Новые микрорайоны, которые у нас и в Люберцах, и в Ленинском округе, и в Химках, и в Красногорске, в Мытищах, также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», — сказал Воробьев.