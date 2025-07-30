Более 15 тыс изображений птиц появятся на шумозащитных экранах Мытищинской хорды

Шумозащитные экраны на автотрассе Виноградово — Болтино — Тарасовка сделаны из стеклянных блоков и выглядят весьма стильно. Но они стали опасны для птиц. Пернатые врезаются в ограждение, не замечая его из-за скорости и бликов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Мытищ.

В Европе и некоторых российских городах используют черные наклейки с изображениями хищных птиц на шумозащитных экранах. Эти силуэты отпугивают мелких птиц и предупреждают хищников. Метод работает эффективно.

На Мытищинской хорде начали наносить изображения птиц на прозрачные части экранов. За два месяца появится около 15 тыс. наклеек. Проект реализуют операторы платной дороги при поддержке министерства транспорта региона и администрации городского округа Мытищи.

Проект, реализуемый на Мытищинской хорде, выступает хорошим примером осознанного подхода к охране окружающей среды и сохраняет баланс между нуждами автомобильного движения и защитой животного мира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.