Более 15 млн раз проехали по Мытищинской хорде

С начала года на Мытищинской хорде зафиксировано более 15 миллионов проездов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По данным оператора дороги, наиболее заметный рост числа поездок зафиксирован в летний период. С мая по сентябрь он составил 47% по сравнению с предыдущими месяцами. В течение сезона по дороге в среднем совершалось 12,2 тысяч поездок ежедневно с пиковым значением 16,5 тысяч поездок. В сентябре зафиксировано двукратное увеличение трафика. При расчетной пропускной способности 39 тысяч автомобилей в сутки фактический показатель достиг 30 тысяч автомобилей.

На автодороге работает система «свободный поток» (free flow), позволяющая осуществить проезд без остановок на пунктах оплаты. Оплатить проезд можно онлайн: за фактически пройденные участки или путем заблаговременного пополнения баланса в личном кабинете на сайте Транстолла https://vis-transtoll.ru/vbt, где система автоматически посчитает пройденный маршрут. Также оплатить проезд можно с помощью транспондера — за летний период количество пользователей транспондеров на хорде увеличилось на 39%.

В ведомстве напомнили, что Мытищинская хорда была открыта 17 декабря 2024 года — скоростная дорога позволяет сократить время в пути, выступая дублером МКАД и связывая Афанасовское, Осташковское, Пироговское и Ярославское шоссе.

