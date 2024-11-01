Более 14 км муниципальных дорог отремонтировали в Солнечногорске в этом году

В городском округе Солнечногорск завершается ремонт дорог общего пользования. В 2024 году в городском округе провели текущий или капитальный ремонт 23 муниципальных дорог суммарной протяженностью 14,5 км и площадью 73,3 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Часть дорог вошла в перечень благодаря активному голосованию жителей на портале «Добродел».

Полностью завершен текущий ремонт на участках:

д. Татищево — д. Колтышево;

д. Берсеневка — д. Шишовка — д. Липуниха;

д. Берсеневка — д. Радищево (п. Радищево — ул. Железнодорожная);

д. Липуниха;

д. Головково;

д. Лопотово (от поворота на церковь-часовню до коттеджного поселка «Новое время);

д. Рекино-Кресты (Березовая аллея);

д. Рекино-Кресты (Липовая аллея);

д. Голубое, от ул. Тверецкий проезд от дома № 5/1 до дома № 17;

д. Голубое от дома 1 до Трехсвятской улицы;

д. Голубое по ул. Трехсвятской от дома 16/2 до 16/3;

микрорайон Загорье-2, ул. Хвойная;

микрорайон Загорье-2, ул. Заповедная;

от Ленинградского шоссе до автогаража по ул. Красной;

г. Солнечногорск, ул. Гражданская;

г. Солнечногорск, ул. Розы Люксембург.

По четырем дорогам ведется претензионная работа, поскольку у администрации округа есть замечания к качеству исполнения контрактов. Подрядчиков обязуют их устранить. Это участки от д. Заовражье до д. Мостки, от д. Мостки до д. Зеленино; в поселке Алабушево, микрорайоне Дедешино, ул. Тенистая; г. Солнечногорск, ул. Пугачева. Кроме того, из-за прокладки инженерных сетей на «Выстреле» сдвинулись сроки ремонта дорог в данном микрорайоне на ноябрь.

«Также мы провели капитальный ремонт двух очень важных дорог. Это Квашнино — Ожогино — дорога была в ужасном состоянии, люди не могли вызвать ни скорую, ни службы, — и подъездная дорога к детскому саду № 38, она тоже закончена. Осталось сделать разметку, и дороги будут завершены», — отметила замглавы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

В настоящее время составлен предварительный план текущего ремонта дорог на 2025 год. В него включили 53 участка, в том числе большой объем объектов в сельской местности с переходным типом покрытия.

План находится на рассмотрении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области: целесообразность ремонта заявленных участков будет проверять Служба инспекции дорог.

Планируется, что окончательно он будет утвержден или скорректирован в январе — феврале 2025 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.