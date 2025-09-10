Более 1,3 тыс большегрузов получили разрешение на передвижение по МКАД

Владельцы грузового транспорта свыше 3,5 тонн могут оформить пропуск для транзитного проезда по МКАД на портале госуслуг Московской области. С начала 2025 года онлайн-услугой воспользовались более 1,3 тысячи раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Транспорт» — «Разрешения». Пропуск можно оформить, если грузовой автомобиль следует к месту стоянки или перевозит продукты, лекарства и другие грузы для организаций Москвы и Подмосковья. При подаче заявления нужно выбрать тип пропуска. «Дневной пропуск» действует с 7.00 до 23.00, «Ночной пропуск» с 23.00 до 7.00. Также следует указать срок действия: до одного года или до пяти дней (разовый пропуск).

В услугу внедрена технология распознавания документов на основе искусственного интеллекта. Во время заполнения онлайн-формы он проверит загружаемые документы: паспорт, водительские права, свидетельство о регистрации ТС, паспорт ТС и диагностическую карту. Если какой-то файл не пройдет проверку ИИ, заявителю высветится подсказка, и он сможет сразу его заменить.

Услуга предоставляется бесплатно. Результат поступит в личный кабинет заявителя. Срок предоставления услуги для получения пропуска до года — 14 рабочих дней, для получения разового пропуска до 5 дней — 5 рабочих часов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.