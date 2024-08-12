Более 12 млн поездок на арендованных самокатах совершили в Подмосковье за сезон

В Московской области в конце марта был открыт сезон кикшеринга — сервиса по аренде электросамокатов. За это время электросамокатами воспользовались более 12 млн раз. Средняя продолжительность аренды составила 16 минут, а самое максимальное расстояние поездки составило 50 км, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

За два летних месяца больше всего поездок жители и гости региона совершили в июне. Среди округов электросамокаты популярны больше всего в следующих 11 округах: Долгопрудном, Королеве, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Одинцовском, Павлово-Посадском, Пушкинском, Реутове, Химках и Щелкове.

На сегодняшний день в области к аренде доступно порядка 28 тыс. электросамокатов. Для удобства пользователей оборудовано 13 тыс. виртуальных парковок в специальных зонах, например, возле станций метро, МЦД или ж/д станций, а также на территориях с повышенной транспортной и пешеходной доступностью.

Минтранс Подмосковья призывает соблюдать ПДД. Убедитесь в исправности тормозов транспортного средства, не превышайте скоростной режим, проезжайте неровности, снижая скорость, обязательно спешивайтесь с самоката на пешеходном переходе. Не катайтесь на самокате в состоянии опьянения, не используйте его вдвоем или втроем — это опасно. Паркуйтесь аккуратно, не мешая и не загораживая путь пешеходам и общественному транспорту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.