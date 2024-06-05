сегодня в 13:01

Более 1,2 млн кв м нового асфальта уложат на МКАД

На Московской кольцевой автодороге обновят асфальтовое покрытие, будет уложено свыше 1,2 млн кв. м нового асфальта, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что асфальтобетонное покрытие дорог обновляется каждый год в ходе работ по подготовке к осенне-зимнему периоду.

«В этом году запланированы работы на ключевой кольцевой магистрали — МКАД, там отремонтируем 36 участков общей площадью более 1,2 млн кв. м», — заявил Бирюков.

Новый асфальт появится на 10 участках внутренней и 18 участках внешней стороны автодороги, а также на 8 транспортных развязках — Боровской, Варшавской, Дмитровской, Калужской, Киевской, Ленинградской, Бутовской и Волокаламской.

Из-за интенсивного движения транспорта на дорожном полотне появляется колейность, она может снизить безопасность дорожного движения. Поэтому ведется постоянный мониторинг того, в каком состоянии находится покрытие магистралей. Также специалисты следят за истечением гарантийного срока и своевременно производят замену.

Все работы стараются проводить преимущественно ночью, когда плотность трафика снижается. Также вводится частичное ограничение движения.

Асфальт на улично-дорожной сети укладывают с применением современных технологий и с использованием собственных асфальтобетонных смесей. Их производят на 10 принадлежащих городу заводах. Суммарно предприятия за сезон выпускают более 2 млн т смеси.

Для вылетных магистралей и дорог с высокой интенсивностью движения используют щебеночно-мастичный состав, повышающий прочность асфальта в 1,5 раза. Это позволяет избежать повреждений полотна даже в условиях высокой транспортной нагрузки.