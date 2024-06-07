Более 100 «опасных троп» ликвидировали в Подмосковье с января

В Подмосковье с начала года на железной дороге ликвидировали свыше 100 несанкционированных подходов к железнодорожным путям. Перекрытие подходов осуществляется в рамках мероприятий по снижению смертельных случаев на железной дороге в регионе, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

«Опасные тропы» выявили и устранили в 10 городских округах. Больше всего несанкционированных подходов к железнодорожным путям ликвидировали в Одинцове — 15 троп.

Также, для повышения безопасности в Подмосковье ведется активное строительство разноуровневых и одноуровневых пешеходных переходов. Выкапывают специальные рвы и высаживают труднопроходимые кустарники в местах, где ограждения выламывают, а для борьбы с «зайцами» наносят специальные красящие средства по краю платформ.

С начала года в Подмосковье зафиксировано 83 смертельных случая на железной дороге. Из них 46 случаев произошло на несанкционированных переходах, еще 11 на ж/д станциях и свыше 26 случаев на оборудованных пешеходных переходах.

Минтранс Подмосковья призывает быть внимательными и использовать только санкционированные переходы через железнодорожные пути, при переходе железной дороги снимать наушники и не отвлекаться на телефон. За нарушение правил перехода ж/д путей предусмотрен штраф в размере 1 500 рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.