Более 100 информщитов оборудовали на ж/д станциях и переходах Подмосковья

С начала года на станциях и пешеходных переходах в Московской области установили свыше 100 информационных щитов. Также в регионе на объектах ж/д инфраструктуры развешивают информационные плакаты с правилами безопасности на железной дороге. До конца года специалисты разметили более 40 информационных плакатов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Установка информационных щитов помогает напоминать нашим жителям о правилах безопасного пребывания на железной дороге, а также позволит предупредить и снизить число смертельных случаев. Всего с начала года на железной дороге Подмосковья погибли более 130 человек, 68 из которых — на станциях и переходах», — рассказали в ведомстве.

На информационных конструкциях размещены призывы не выходить за ограничительную линию при ожидании поезда и переходить пути только по переходам на разрешающий сигнал.

Кроме этого, в Подмосковье в ходе комплекса мер по снижению смертности на железной дороге продолжается строительство пешеходных переходов, устройство камер, ограждений разного типа, а также проводятся регулярные профилактические рейды и дежурства на станциях и переходах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.