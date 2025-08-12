Более 10 бесхозных машин вывезли из дворов ЖК в Ленинском округе с начала года

В Ленинском городском округе продолжается работа по освобождению дворовых территорий от брошенных и разукомплектованных транспортных средств. Наиболее актуален этот вопрос для микрорайонов-новостроек. В одном из них — в ЖК «Государев дом» — прошел очередной рейд по эвакуации брошенных машин. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Это одна из локаций, наряду с жилыми комплексами „Восточное Бутово“, „Пригород Лесное“, откуда чаще всего приходится вывозить брошенные автомобили. Выявляем их самостоятельно в ходе осмотра территорий или реагируем на сигналы жителей. Сегодня мы вывезли 3 транспортных средства, а всего с начала года из этого микрорайона — больше 10», — сказал начальник отдела дорожного хозяйства администрации Ленинского округа Константин Демин.

Он уточнил, что признаками брошенного или разукомплектованного автомобиля могут быть отсутствующие или спущенные колеса, скрученные регистрационные госномера, другие заметные повреждения и длительное нахождение на месте без эксплуатации. Часто такая техника притягивает к себе маргинальных людей, портит внешний вид окружающей среды, а также занимает и без того ограниченное парковочное пространство. При обнаружении такого транспортного средства сотрудники администрации составляют акт осмотра, затем обращаются в Госавтоинспекцию для выяснения контактов владельца и уведомляют его о необходимости переместить машину с придомовой территории. Если владелец не установлен или не реагирует на предупреждения, то транспортное средство вывозят с помощью эвакуатора за счет средств муниципалитета.

«Автомобиль перевозят на стоянку временного хранения. Там он находится бесплатно, пока его не заберет собственник. Чтобы это сделать, владелец может написать заявление в администрацию и самостоятельно вывезти машину со стоянки для приведения в надлежащий вид», — пояснил Константин Демин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.