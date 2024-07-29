Более 1 млн автомобилей зафиксировали на дорогах Подмосковья в понедельник утром

В понедельник утром загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. На автомобильных дорогах региона зафиксировано более 1 млн автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ярославском, Варшавском, Калужском, Боровском, Волковском, Носовихинском, Каширском, Ленинградском и Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают в связи с осадками и усилением ветра быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, не парковать автомобили вблизи шатких конструкций и под деревьями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.