Более 1 млн автомобилей зафиксировали на дорогах Подмосковья в пятницу утром

В пятницу утром загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На автомобильных дорогах региона зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 0,5% меньше по сравнению со средним значением прошлого месяца, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения в сторону Москвы наблюдаются на трассе А-105, М-4 «Дон», М-9 «Балтия», а также на Варшавском, Волоколамском, Щелковском, Минском, Каширском, Пятницком, Рублёво-Успенском, Каширском, Калужском, Носовихинском, Косинском, Рязанском, Ленинградском, Дмитровском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию и избегать резких маневров. Быть внимательными в зонах пешеходных переходов — снижать скорость.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

В качестве примеров муниципалитетов, где необходимо усилить работу с общественным транспортом, губернатор привел Ленинский городской округ, Раменский и Домодедово.

«У нас была большая работа по приобретению компании „Мострансавто“ для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот „перехват“ обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.