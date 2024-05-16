сегодня в 13:27

Более 1 млн автомобилей зафиксировали на дорогах Подмосковья в четверг утром

Загруженность дорог Московской области в четверг утром составляла 5 баллов. На дорогах зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 2% больше по сравнению со средним значением прошлого месяца, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Киевском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком, Щелковском шоссе, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-7 «Волга».

Водителей просят быть внимательными при перестроениях, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.