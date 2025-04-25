Более 1 км нового дорожного покрытия уложат на улице С. П. Попова в Люберцах

На улице С. П. Попова в городском округе Люберцы рабочие приступили к укладке нового дорожного покрытия на участке длиной более одного километра. Об этом сообщил заместитель главы округа Александр Сорокин.

«Несколько недель назад специалисты завершили работы по снятию старого дорожного покрытия, демонтажу бортовых камней и установке новых. В настоящее время ведутся работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия. Протяженность ремонтируемого участка составляет более 1 км, общая площадь работ — 11 457 кв. метров», — отметил Александр Сорокин.

Он добавил, что в 2025 году в городском округе Люберцы планируется привести в нормативное состояние 11 дорог местного значения, из которых три находятся в Дзержинском, и четыре региональные автомобильные дороги. Протяженность обновленных участков составит более 25 км.

На днях асфальтобетонное покрытие начнут укладывать на улицах Льва Толстого и Южная в Люберцах.

С полным адресным перечнем можно ознакомиться на сайте люберцы.рф

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.