Боец СВО не увидел семью в единственный выходной из-за коллапса в Шереметьево

Приехавший с СВО российский военный лишился встречи с семьей в единственный выходной из-за закрытия аэропорта Шереметьево на фоне атаки украинских БПЛА на Московский регион, сообщает «Осторожно, Москва» со ссылкой на супругу армейца Викторию С. По словам женщины, мужа на день отпустили в Волгоград, но она не смогла прилететь в город, потому что ее рейс отменили.

Виктория рассказала, что должна была увидеться с мужем 20 июля, но встреча так и не состоялась. Из-за того, что гражданским авиалайнерам запретили посадку и взлет в Шереметьево, рейс SU 1286 Москва — Волгоград отменили. После этого москвичка с малолетним сыном примерно 7 часов дожидалась ответа от авиакомпании.

По словам женщины, супруг более года служит в зоне спецоперации. Она утверждает, что за это время у него не было отпусков.

«Их собрались куда-то дислоцировать и разрешили всего лишь на один день встретиться с семьей в Волгограде. Я, значит, сломя голову беру отгул собираю сына и — за билетами. В итоге — половину рейсов просто отменили, в том числе и наш», — поделилась собеседница журналистов.

Виктория добавила, что в итоге она не смогла увидеться с мужем и его «забрали обратно», а деньги за потерянный билет ей так и не вернули.