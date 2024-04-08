Бочкарев: главный пролет пересадочного моста надвинули на станции БКЛ «Текстильщики»

Подошел к концу монтаж металлоконструкций главного пролета пешеходного моста между станциями «Текстильщики» Большой кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий метро, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Выполнены все 7 этапов надвижки, общая протяженность металлоконструкций составила 140 м.

«На сегодняшний день на базе станций Большого кольца создается единая масштабная инфраструктура, которая позволит эффективно интегрировать интенсивные пассажиропотоки подземного и наземного видов транспорта. Строящийся пешеходный мост — это полноценная пассажирская зона, обеспечивающая комфортную пересадку между станциями „Текстильщики“ по кратчайшему маршруту», — добавил Бочкарев.

Генеральный директор «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков подчеркнул, что на данный момент специалисты опускают мостовое сооружение в проектное положение на постоянные опоры.

«Параллельно ведем демонтаж временных опор и стапеля. Как только мост будет установлен на постоянные опоры, приступим к работам по устройству кровли, остеклению, монтажу инженерных систем и железобетонной плиты пешеходной части. Ширина пешеходной зоны моста составит более 8 м, что позволит обеспечить комфортную пересадку более 20 тыс. пассажиров в часы пик», — прокомментировал Маслаков.

Он также добавил, что в оформлении мостового перехода будут использоваться основные элементы дизайна станции «Текстильщики» БКЛ.

«В оформлении фасадов будут использованы витражи бокового остекления и алюминиевые сотовые панели. Для покрытия пешеходной части уложен гранит», — отметил Маслаков.

Большая кольцевая линия метро стала главным проектом отечественного метростроения в XXI веке. Длина БКЛ составляет более 70 км, на ней расположена 31 станция. Станция «Текстильщики» открыта 1 марта 2023 года одновременно с запуском движения по всему Большому кольцу.

С 2011 года с участием инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» в Москве введено свыше 160 км линий и 75 новых станций метрополитена, построено и реконструировано 12 электродепо.