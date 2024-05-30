Благоустройство у станции метро «Университет Дружбы Народов» выполнено на 70%

Работы по благоустройству территории около строящейся станции «Университет Дружбы Народов» Троицкой линии метро выполнены на 70%, сообщил руководитель департамента строительства, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Рафик Загрутдинов.

Работы ведутся за счет городского бюджета.

«Проектом предусмотрено устройство подъездных дорог, озеленение территории, а также создание пространства для прогулок и отдыха. По всей протяженности формируемой пешеходной зоны появятся бетонные клумбы-скамьи с деревянным настилом, облицованные гранитной плиткой. Озеленение затрагивает территорию более чем 3,2 га», — уточнил Загрутдинов.

В рамках благоустройства реконструируют улично-дорожную сеть на улицах Миклухо-Маклая и Академика Опарина. В общей сложности уложат более 23 тыс. кв. м дорожного покрытия, что составляет почти половину от запланированных работ.

На улице Академика Опарина, где будет расположена станция метро «Университет Дружбы Народов», также появятся новые остановочные павильоны наземного городского пассажирского транспорта.