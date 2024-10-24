Благоустроена территория у транспортного узла «Медведково» в Москве

Благоустроена территория рядом с транспортным узлом «Медведково» в Северо-Восточном административном округе столицы. Основной задачей было сделать эту часть города более доступной для пешеходов и водителей, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Транспортный узел «Медведково» объединяет станцию московского метро и остановку общественного транспорта. Некоторые работы по благоустройству провели еще в прошлом году. Например, была улучшена часть улицы Широкой и полностью — Грекова. В 2024 году на территории последней сделали остановку для общественного транспорта, отметил Бирюков.

На территории были убраны воздушные линии в кабельную канализацию. Проложено около 40 метров водосточной системы. Произведено расширение тротуаров, заменено их покрытие — на площади суммарно 23,5 тыс. «квадратов». Создали прогулочные дорожки неподалеку от храма-часовни в честь иконы Божией матери.

Помимо этого, провели ремонт асфальта, осветили пешеходные переходы. Сделали еще четыре «зебры». Произвели монтаж 13 павильонов на остановках.

На улицах установлены 120 фонарей и 110 торшеров. Рядом с кинотеатром «Ладога» сделали организованную парковку. Она рассчитана на 22 автомобиля. На территории транспортного узла суммарно оборудовано около 120 мест для парковки.

Сделан ремонт на 95-метровой лестнице, которая пролегает между улицей Широкой и Заревым проездом. Там положили плитку, поставили скамейки и лавочки. Рядом с лестницей установили фонари.

Был обновлен сквер, расположенный на улице Грекова. Отремонтированы три площадки для детей.

Помимо этого, был сделан газон на площади 40 тыс. квадратных метров. Посадили примерно 50 деревьев.