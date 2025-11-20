Бизнес-залы вокзалов Нижний Новгород и Казань стали победителями премии

Бизнес-залы на вокзалах в Нижнем Новгороде и Казани удостоены звания победителей ежегодной премии «Выбор потребителей — 2025», отмечающей высокое качество продукта и сервиса, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГЖД — филиала ОАО «РЖД».

Дирекция железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» получила награду в номинации «Сервис года в транспортной инфраструктуре» за проект «Бизнес-залы нового формата».

Подобные бизнес-залы стали одним из самых востребованных сервисов на вокзалах, предлагая удобное пространство для отдыха и работы: просторные лаунж-зоны, оборудованные рабочие места, комнаты для проведения переговоров, игровые зоны для детей, душевые комнаты и питание по системе «шведский стол». Каждый зал разрабатывается с уникальным дизайном, учитывающим архитектурные особенности здания и запросы пассажиров.

Стоит отметить, что бизнес-залом в Нижнем Новгороде с января по октябрь 2025 года воспользовались свыше 24 тысяч пассажиров, что на 6% превышает показатель за тот же период 2024 года. В Казани услугами бизнес-зала нового формата за аналогичный период воспользовались 10 тысяч человек.

Бизнес-зал в Нижнем Новгороде работает с 2020 года, а в Казани зал был открыт в октябре 2024 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.