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Безопасный переход заасфальтировали на ж/д станции в поселке Люберец

На железнодорожной станции «Коренево» в городском округе Люберцы для удобства и безопасности заасфальтировали переход «Змейка», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В целях обеспечения комфортного и безопасного передвижения вблизи железнодорожной станции «Коренево» в городском округе Люберцы на переходе через железную дорогу силами МУ «ОКБЖКХ» произведена укладка асфальтобетонного покрытия на безопасном переходе «Змейке».

Установка данных конструкций на пешеходных переходах позволяет снизить количество случаев травмирования пешеходов.

Пешеходов просят быть внимательными и аккуратными и соблюдать все правила перехода через ж/д пути.

В городском округе Люберцы проводятся регулярные рейды для проверки соблюдения пешеходами мер безопасности на объектах РЖД, а также информирование о важности быть внимательными при переходе через ж/д пути.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.