Безопасность передвижения грузового транспорта проверили в Солнечногорске

сегодня в 11:08

Автоинспекторы городского округа Солнечногорск провели профилактическое мероприятие «Грузовик». Его основная цель — снижение количества и тяжести последствий аварийных ситуаций с участием водителей грузового автотранспорта.

Особое внимание автоинспекторы обращали на передвижение по левой полосе при свободной правой, стоянку на обочине дорог, соблюдение режима труда и отдыха.

«Дополнительно обеспечивается контроль соответствия технического состояния, конструкции транспортных средств требованиям безопасности, а также производится проверка сведений о проделанном техническом осмотре транспорта», — прокомментировал ВРИО командира отдельного взвода ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по городскому округу Солнечногорск Ян Синицын.

Водители грузовых автомобилей грузоподъемностью от 1,5 до 22 тонн пройдут проверку на соблюдение правил безопасного передвижения по дорогам округа. Профилактическое мероприятие проводится на регулярной основе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.