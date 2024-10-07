Без длительных прогревов: эксперт объяснил правила обращения с авто в холода

Доцент кафедры «Техника и технологии автомобильного транспорта» Тамбовского государственного технического университета, лектор сообщества «Знание» Дмитрий Доровских рассказал о том, как правильно прогревать мотор автомобиля в холодное время года, сообщает «ФедералПресс» .

«В современных автомобилях используются эксплуатационные жидкости, рассчитанные на всесезонное применение. Поэтому длительных прогревов не требуется», — сказал эксперт.

Доровских отметил, что некоторые действия на холоде все же потребуется выполнить: проверить исправность всех систем автомобиля, проконтролировать лампы и указатели на панели приборов, убедиться в исправности тормозной системы нажатием на тормозную педаль, а также рулевого управления. Работу двигателя надо проверить на предмет отсутствия посторонних шумов, вибраций и стуков.

При этом весной и летом, когда тепло, можно начинать движение сразу, как только запущен двигатель, заключил эксперт.