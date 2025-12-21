Беспилотные такси Waymo «умерли» сразу после блэкаута в Сан-Франциско

сегодня в 12:01

Из-за беспилотных такси Waymo начался хаос в Сан-Франциско на фоне блэкаута

Из-за беспилотных такси Waymo на дорогах американского Сан-Франциско начался хаос после крупного блэкаута. Они странно вели себя на дороге, сообщает радио Sputnik .

На опубликованной записи видно, что беспилотные такси Waymo остановились прямо посередине дороги в разных частях города. Они включили «аварийку».

«Она застряла», — прокомментировал застывшее посреди дороги беспилотное такси.

За рулем в нем никого не было.

Блэкаут мог случиться из-за пожара на одной из подстанций. После отключения электричества, в Сан-Франциско не работают рестораны и магазины.

