Беспилотные такси Waymo «умерли» сразу после блэкаута в Сан-Франциско
Из-за беспилотных такси Waymo начался хаос в Сан-Франциско на фоне блэкаута
Из-за беспилотных такси Waymo на дорогах американского Сан-Франциско начался хаос после крупного блэкаута. Они странно вели себя на дороге, сообщает радио Sputnik.
На опубликованной записи видно, что беспилотные такси Waymo остановились прямо посередине дороги в разных частях города. Они включили «аварийку».
«Она застряла», — прокомментировал застывшее посреди дороги беспилотное такси.
За рулем в нем никого не было.
Блэкаут мог случиться из-за пожара на одной из подстанций. После отключения электричества, в Сан-Франциско не работают рестораны и магазины.
