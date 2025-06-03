Бесят водителей: мотоциклистам могут разрешить ездить по выделенкам в городах

Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в МВД с инициативой разрешить мотоциклистам ездить по выделенным полосам для общественного транспорта, чтобы не создавать помехи автомобилистам в междурядье, сообщает SHOT .

В организации отметили, что число ДТП с мотоциклистами растет второй год подряд. При этом большинство из них — столкновение с автомобилями. Аварии часто происходят при передвижении байкеров между рядами на высокой скорости. Хотя это не запрещено ПДД, активисты считают, что такие маневры создают помехи для других участников движения из-за отсутствия необходимого бокового интервала.

Для решения проблемы в крупных городах предлагается разрешить мотоциклам выезжать на выделенные полосы для автобусов, троллейбусов и такси. Поправки хотят внести в пункт 18.2 ПДД — дополнить его разрешением на использование выделенок для ТС категорий А1 и А.

«Они не создадут значительных сложностей для такого транспорта ввиду того, что данные полосы значительную часть времени или пустуют вовсе, или загружены минимально», — считает президент НАС Антон Шапарин.

Он добавил, что мотоциклисты смогут безопасно передвигаться по выделенным полосам для общественного транспорта.