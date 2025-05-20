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Беловчанка проехала «зайцем» до дома, запрыгнув в грузовой состав на ходу

Жительница Белова рискнула жизнью, запрыгнув в движущийся грузовой состав, чтобы добраться до дома, сообщает Сiбдепо со ссылкой на транспортную полицию Сибири.

41-летняя женщина, искавшая острых ощущений, ловко запрыгнула на ходу в грузовой состав, отправляющийся со станции Бочаты.

Ее опасная поездка чуть не закончилась печально: при выходе из поезда в Белове безбилетница потеряла равновесие и упала. К счастью, обошлось без серьезных травм.

Сотрудники полиции оперативно установили личность нарушительницы. Теперь ей грозит административный штраф в размере 2000 рублей.