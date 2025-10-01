Belgee, Solari и Haval: на каких машинах могут разрешить работать таксистам

Член Общественного совета при МВД, эксперт по автомобилям Игорь Маржаретто заявил, что, помимо российских марок машин, таксисты в России с 1 марта 2026 года смогут использовать авто марок Haval, Solaris, Belgee, сообщает kp.ru .

«Знаю, что идут переговоры и с Haval, и с Solaris, и даже с белорусским Belgee (под этой маркой на заводе под Минском выпускают модели китайского Geely — ред.). Возможно, наши чиновники пойдут на какие-то уступки, корректировки. И чуть позже, зимой или ближе к весне, список моделей расширят», — сказал Маржаретто.

По его словам, планка локализации для автомобилей, выпускаемых по специнвестконтрактам, была уменьшена Минпромторгом с 7000 до 5500 баллов. Существует вероятность, что критерии по баллам локализации для таксомоторов также подвергнутся корректировке в сторону снижения.

С 1 марта 2026 года для работы в такси будут допущены исключительно автомобили, произведенные в России. Транспортные средства должны соответствовать требованиям по локализации (не менее 3200 баллов) или производиться в рамках СПИК, заключенных в период с 2022 по 2025 год. На данный момент в обнародованном перечне значатся 22 модели, но к весне ожидается его расширение.

