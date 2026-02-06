Беглов: продление «коричневой» ветки метро Петербурга является приоритетом

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что продление Красносельско-Калининской линии метро от «Юго-Западной» до станции «Сосновая Поляна» является одной из приоритетных задач в развитии транспортной инфраструктуры города, сообщает «Бриф24» .

По его словам, в 2025 году в строительстве метро было задействовано пять проходческих комплексов.

Это значительно ускорило темпы прокладки тоннелей, подчеркнул глава Северной столицы.

«За последние три месяца, с ноября по январь, этими комплексами было пройдено 1,8 тысячи погонных метров. Для сравнения: в 2024 году за весь год было пройдено 1,3 тысячи метров, а в 2023 году — 4,7 тысячи метров», — уточнил Беглов в эфире телеканала «78».

