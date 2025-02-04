Бархатные пути: в метро Москвы установят еще 15 километров бесстыковых рельсов

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что в 2025 году Московский метрополитен планирует установить 15 километров бесстыковых рельсов, что значительно повысит комфорт и тишину поездок, сообщает «Царьград» .

Для лучшего понимания масштабов изменений он сравнил длину новых рельсов с Садовым кольцом, которое составляет 15,6 километра. Монтаж будет осуществляться в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров.

«На всех новых и ряде действующих линий метро устанавливаются так называемые бархатные пути. Это позволяет поездам двигаться плавнее и тише», — отметил Ликсутов.

На данный момент в метро уже установлено около 400 километров бесстыковых рельсов, что составляет почти половину всей длины путей.

Кроме того, в последние пять лет обновился подвижной состав. Количество современных поездов увеличилось на 20% благодаря закупке более 1,8 тысячи новых вагонов. Ликсутов подчеркнул, что московское метро демонстрирует высокие темпы обновления в Европе.