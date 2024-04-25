Байкер Хирург: соблюдение ПДД зависит от понимания человеком своей роли на дороге

Соблюдение правил дорожного движения зависит от понимания человеком своей роли на дороге. Когда мотоциклистам нужен адреналин, то его получают в других местах, сказал журналистам глава мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург).

В Московской области прошло мероприятие «Мы вместе за безопасность дорожного движения!». Оно было посвящено открытию мотосезона в регионе. Церемония прошла на площадке отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД Московской области в Видном Ленинского городского округа.

«Мы стараемся избегать нелепых несчастных случаев. Мы храним себя для какой-то большой цели, которая направлена на помощь народу, присягу которому мы даем каждый раз, когда новый человек попадает в наше сообщество, наше братство», — отметил Залдастанов.

По его словам, «если суждено погибнуть или отдать свою жизнь, здоровье — пусть это будет во имя чего-то большого».

«Не на дорогах общего пользования, а за то, что делает нас сильнее», — пояснил байкер.

Он сделал акцент, что мотоциклистами руководит не политика, а убеждения, которых они никогда не меняли и не изменят.

«Мы стараемся сделать так, чтобы не потерялась романтика дороги, но в то же время мотоциклисты думали о том, как сохранить свою жизнь», — резюмировал Хирург.