Бадеха сообщил, что российские самолеты очень интересуют Индию

Генеральный директор ПАО «ОАК» Вадим Бадеха рассказал на Национальном авиационном инфраструктурном салоне в Красногорске, что российский авиарынок вызывает большой интерес у Индии, которая в настоящий момент развивает свою гражданскую отрасль.

В МВЦ «Крокус Экспо» 4–5 февраля проходит Национальный авиационный инфраструктурный салон (НАИС). В салоне участвуют ключевые представители авиаотрасли.

«Наша (российская — ред.) техника вызывает большой интерес (у Индии — ред.) по двум причинам: у них очень похожая ситуация с развитием аэродромной сети и действует такой же подход, как и у нас, по снижению перевозок через Дели и Мумбай. А второй фактор — они всерьез поставили перед собой задачу по созданию гражданской авиастроительной отрасли. В этом отношении лучшего партнера, чем мы, им не найти» , — рассказал Бадеха во время своего выступления.

По словам спикера, в настоящий момент масштабная программа по развитию аэродромной сети реализуется на территории всей Индии.

Поэтому интерес к региональным самолетам там огромный, заключил он.

