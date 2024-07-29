Автовладельцев Подмосковья призывают соблюдать ПДД во время дождя

В Московской области до конца недели прогнозируют сильные дожди. Во время осадков ветер может усилиться до 8-11 м/с. Водителей призывают быть внимательными, не отвлекаться на телефон во время движения и сконцентрировать внимание на дороге. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Из-за осадков видимость снижена, водителей просят соблюдать скоростной режим, дистанцию и не совершать резких маневров.

В черте города и в местах притяжения пешеходов необходимо снижать скорость до минимума — пропускать пешеходов на переходе.

На мокрой дороге могут возникнуть заносы из-за аквапланирования, поэтому лужи лучше объезжать или проезжать с пониженной скоростью, тормозить плавно, перед лужей тормоз нужно отпустить. Исключите поездки на мото, велотранспорте, а также самокатах во время дождя — это может быть опасно.

Пешеходам при переходе дороги следует быть внимательными и не закрывать себе обзор зонтиками — убедиться, что все автомобилисты видят и пропускают, вечером не забывать носить световозвращатели — это поможет быть заметнее.

В случае неисправности транспортных средств, ДТП или других происшествий, необходимо обращаться за помощью на единый номер «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.