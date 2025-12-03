Автотека и Ленинка запустили проект о прошлом и будущем автомобилей

Российская государственная библиотека и сервис «Автотека» инициировали совместный проект, приуроченный к трем значимым датам: формированию 100-миллионного отчета «Автотеки», столетию советского этапа в истории библиотеки и достижению ее фондом отметки в 200 млн единиц хранения. В рамках сотрудничества был проанализирован возрастной состав аудитории Ленинки и «Автотеки», а также создана инсталляция, рассказывающая об эволюции автомобилей и проверки их истории, сообщила пресс-служба Авито.

«В эпоху избытка информации запрос на достоверность становится все более явным. Для современной аудитории — особенно молодой — первоисточник имеет решающее значение. В библиотеке это — подлинники, архивные документы. В Автотеке — данные из более чем 2000 официальных источников. И сервис, и библиотека выполняют одну и ту же функцию: они доверенные посредники между прошлым и взвешенным будущим решением на основе данных. Для нас достижение отметки в 100 млн сформированных отчетов — это знак доверия от наших пользователей. И подтверждение того, что наш сервис отвечает их потребностям», — отметил управляющий директор Автотеки Андрей Тумкин.

Согласно данным библиотеки, за 2024 год доля читателей в возрасте 18–30 лет увеличилась на 69%. При этом на эту возрастную группу пришлось 52,2% от общего числа новых посетителей. Информация от «Автотеки», сервиса «Авито Авто» для онлайн-проверки автомобилей, также демонстрирует существенный рост интереса к проверке машин с пробегом среди молодежи. В 2025 году доля пользователей 18–24 лет выросла на 75%, достигнув 21% от всей аудитории сервиса — это максимальный темп прироста среди всех возрастных категорий. За пять лет доля проверок, совершенных этой группой на платформе «Авито Авто», возросла на 82%, и теперь молодые пользователи составляют 20% от общей аудитории.

Статистика выявила важную тенденцию: молодое поколение стремится получать информацию из надежных источников, видя в них основу для ответственного и осознанного принятия решений, в том числе при выборе автомобиля с пробегом. Эти тренды, отмеченные в двух разных сферах, стали фундаментом совместного проекта, объединившего «Автотеку», недавно подготовившую 100-миллионный отчет, и Российскую государственную библиотеку, чей архив превысил 200 млн единиц хранения.

Совместный проект также позволяет проследить, как за последнее столетие менялись сами автомобили и процедура их проверки. Его итогом стала инсталляция в холле библиотеки, доступная для всех посетителей до 13 декабря. Концепция «когда проверяешь прошлое — открываешь будущее» воплощена в собранных материалах: здесь рядом размещены инструкции ГАИ 1930-х годов, схемы приборов из советских пособий и современные отчеты «Автотеки» об истории машин. Состояние автомобиля иллюстрируют плакаты ремонтных мастерских, изображения дефектов кузова из профессиональной литературы и интерактивные схемы повреждений из отчетов «Автотеки», где с помощью ИИ выделены элементы, пострадавшие в ДТП. Кроме того, представлены архивные объявления, ценники, модельные справочники вместе с отчетами об эксплуатации авто. Все исторические документы взяты из фондов библиотеки и представлены в цифровых копиях через Национальную электронную библиотеку, что подчеркивает общую цель партнеров: достоверность прошлого и технологичность его представления.

Сотрудничество наглядно показывает: сегодня и «Автотека», и Российская государственная библиотека являются цифровыми хранилищами, которые основываются на классических принципах работы с данными — полноте, достоверности и прозрачности — и одновременно используют передовые технологии для их структурирования и адаптации для молодой аудитории, от оцифровки редких изданий до рекомендаций на основе ИИ в отчетах об истории автомобилей.

«Цифровизация — это не замещение архива, а его новая форма существования. Оцифровывая тысячи единиц хранения, мы делаем накопленную за века информацию доступной, сопоставимой, применимой. Автотека делает то же самое с историей автомобилей: собирает, верифицирует, структурирует — чтобы из потока данных получилось решение. Когда проверяешь прошлое — открываешь будущее. Эта фраза не метафора — это алгоритм мышления нового поколения, который объединяет институты, казалось бы, разного профиля. И именно он лег в основу нашего совместного проекта», — подчеркнул генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.