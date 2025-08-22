«Автостат»: Lada лидирует сейчас на рынке подержанных автомобилей

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало результаты исследования, согласно которым за 7 месяцев 2025 года российский рынок легковых автомобилей с пробегом показал результат +0,2%, но значительно изменился структурно: сейчас чаще всего покупают машины Lada, на втором месте с большим отрывом — Toyota, сообщает «ФедералПресс» .

«Популярность японского бренда объясняется его огромной популярностью на Дальнем Востоке и в Сибири. Правда, там почти все „Тойоты“ с правым расположением руля», — заявил руководитель агентства Сергей Целиков.

По его словам, больше всего выросли продажи автомобилей китайских марок: за полгода они взлетели на 41%. Чаще всего покупатели выбирают маленькие и компактные автомобили сегмента B, на втором месте — внедорожники, чей рост продаж составил 3%, и только затем классические седаны С- и D-сегмента, и MPV, их популярность снижается.

Таким образом, можно сделать вывод, что на рынке сейчас есть устойчивый спрос на российские и китайские автомобили, а классические иномарки постепенно теряют интерес со стороны автолюбителей.