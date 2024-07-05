Автопарк в Пушкине пополнился новыми автобусами

В Пушкине появились новые автобусы марки ЛиАЗ-5292. Транспортные средства уже курсируют на маршруте «Мострансавто» № 316 «Ивантеевка (м/р Детская) — Москва (а/с ВДНХ)». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

ЛиАЗ-5292 — автобус большого класса вместимости, оснащенный системами климат-контроля, видеонаблюдения, электронными рейсоуказателями, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда и USB-розетками для зарядки мобильных устройств, механическими аппарелями и адаптированы для маломобильных пассажиров. В салоне есть специальные места для инвалидных колясок.

Количество посадочных мест в салоне увеличено с 32 до 41. Пассажировместимость новых автобусов — 100 человек. Для удобства пассажиров в салоне оборудованы багажные полки, где можно разместить свои вещи.

Обновление транспортных средств в первую очередь происходит на маршрутах с наибольшим пассажиропотоком.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.