Автопарк округа Пушкинсктй пополнился новыми автобусами

Автопарк Пушкинского городского округа пополнился четырьмя новыми автобусами «ЛиАЗ», которые будут задействованы на маршруте № 316 «Ивантеевка (мкр Детская) — Москва (а/с ВДНХ)». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов совместно с директором по внешним коммуникациям АО «Мострансавто» Еленой Ковалевой поздравили руководство предприятия и водителей и вручили ключи от автобусов.

«Благодаря поддержке Губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, жители нашего округа получают возможность передвигаться на современных и комфортных автобусах. Мы знаем, что общественный транспорт всегда был и остается востребованным у населения», — подчеркнул Максим Красноцветов.

Новые «ЛиАЗы» оборудованы механическими пандусами и адаптированы для маломобильных пассажиров с местами для инвалидных колясок, а также каждый из них вмещает 101 человека.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.