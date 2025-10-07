Автопарк Комбината благоустройства Серпухова пополнился новой техникой к предстоящему осенне-зимнему периоду

В рамках планомерного развития и повышения качества городской службы благоустройства, организация получила сразу семь новых грузо-пассажирских автомобилей «ГАЗель NEXT». Эта современная техника предназначена для комплексного обеспечения чистоты и порядка на улицах и дворовых территориях нашего города. Новый транспорт будет активно использоваться для перевозки бригад рабочих, а также необходимых грузов и инструментов — то есть станет важным звеном в ежедневной работе по поддержанию комфорта и безопасности в жилых зонах, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Автомобили в ближайшее время будут поставлены на государственный учет и уже этой же недели начнут свою деятельность. Это существенный шаг вперед, позволяющий повысить мобильность служб и оперативно реагировать на текущие задачи.

Сегодня автопарк комбината коммунального хозяйства насчитывает более 200 единиц специализированной техники, обеспечиваемой работой 240 водителей и механизаторов. Слаженную работу и поддержание чистоты на местах обеспечивают около 280 дворников, которые ежедневно следят за порядком и ухоженностью дворовых территорий.

Для повышения эффективности работы и контроля внедряется современная система мониторинга «Яндекс.Вектор». Эта технология позволит детально отслеживать движение техники, анализировать маршруты и своевременно корректировать рабочие процессы.

Кроме того, в ближайших планах — поступление специализированной вышки для кронирования деревьев, которая значительно облегчит уход за зелеными насаждениями и улучшит внешний вид и экологическую обстановку в городе.

Обновление автопарка и внедрение новых технологий — это не просто шаг навстречу современности, а последовательная работа по созданию комфортной, чистой и безопасной городской среды для всех жителей. Комбинат коммунального хозяйства продолжает развиваться, улучшая качество услуг и повышая уровень обслуживания городских территорий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.