Автомотопробег в честь Дня России провели в Ступине

В мероприятии приняли участие члены ступинского внедорожного клуба «Hard Drive», Мото ассоциации, активисты местного отделения партии «Единая Россия», молодогвардейцы и неравнодушные жители города — всего более 40 автомобилей и порядка 20 мотоциклов.

«Этой акцией мы хотим поздравить жителей и гостей округа с Днём России и выразить чувства любви и гордости нашей стране! — сказала один из организаторов, депутат окружного Совета депутатов Анна Россихина. — День России — особый праздник. Мы гордимся историей, культурой Родины, где были, есть и будут настоящие Герои».

Такой автомотопробег проводится в Ступино в пятый раз.

Колонна с флагами России начала движение от Ледового дворца спорта имени В. Боброва, проехав по центральным улицам города, сигналами приветствуя гостей и жителей Ступино. В атмосфере праздника звучали патриотические песни.

«Таким образом участники выказывали гордость за Родину, желали ей процветания, благополучия и стойкости духа, выражали поддержку нашим военнослужащим, которые сейчас отстаивают интересы страны в ходе спецоперации», — отмечают организаторы патриотической акции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.