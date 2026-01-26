Автомобилисты Подмосковья совершили почти 400 млн поездок по скоростным трассам в 2025 г

В 2025 году автомобилисты Подмосковья совершили более 397 млн поездок по скоростным дорогам госкомпании «Автодор», что на 5% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По предварительным итогам 2025 года общее количество поездок по скоростным трассам госкомпании «Автодор» превысило 397 миллионов. Основной рост обеспечила трасса М-12 «Восток», продленная до Екатеринбурга. В июле был открыт новый участок Дюртюли – Ачит протяженностью 275 км, что позволило сократить время в пути между Казанью и Екатеринбургом для легковых автомобилей более чем на 6 часов, а для грузовых — более чем на 4 часа. По этому участку ежедневно проезжало в среднем 6,5 тысячи автомобилей, преимущественно грузовых.

Среднесуточная интенсивность движения по трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани увеличилась на 11% и составила 10,9 тысячи поездок в сутки. На участках в Московской области этот показатель достигал 34 тысяч, а в августе — почти 47 тысяч поездок в сутки. За год водители преодолели по М-12 более 3,2 миллиарда километров, что на 10% больше, чем в 2024 году. Средняя длина маршрута выросла с 110 до 122 километров.

На трассах М-4 «Дон» и М-11 «Нева» количество поездок осталось на уровне прошлого года — более 179 и около 19 миллионов соответственно, однако средняя длина маршрутов увеличилась. По М-4 «Дон» автомобилисты проехали почти 12 миллиардов километров, по М-11 «Нева» — 3,2 миллиарда километров, что более чем на 100 миллионов превышает показатели 2024 года.

На участках М-11, примыкающих к Москве и Санкт-Петербургу, среднесуточная интенсивность составляла 21–24 тысячи поездок. По М-4 «Дон» в Московской области в сутки фиксировалось около 52 тысяч поездок, а в августе — до 74 тысяч. На обходе Аксая в Ростовской области — в среднем 42,5 тысячи поездок в сутки, в августе — 61,4 тысячи.

На Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Московской области в 2025 году автомобилисты совершили около 79 миллионов поездок, преодолев за год более 1,4 миллиарда километров. По новой дороге А-289 Краснодар – Керчь было совершено порядка 10 миллионов поездок, а общее расстояние составило более 416,5 миллиона километров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.