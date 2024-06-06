Автомобилистов предупредили об опасности контрафактных моторных масел

Автоэксперты предупредили водителей об участившихся случаях продажи поддельных моторных масел, которые могут нанести серьезный ущерб их машинам. Специалисты рассказали, на что необходимо обращать внимание при покупке, чтобы не приобрести контрафактный товар, сообщает «Секрет фирмы» .

Одним из способов проверки подлинности масла является наличие на упаковке QR-кода или штрих-кода, который можно отсканировать с помощью специального приложения производителя. Кроме того, эксперты советуют сверять внешний вид продукта с актуальными фотографиями на официальном сайте бренда. Производители нередко меняют дизайн упаковки для защиты от подделок, поэтому несоответствие может быть тревожным сигналом.

На оригинальной этикетке должны быть указаны подробные сведения о составе, классе качества, дате изготовления и сроке годности. Если информации недостаточно, это повод насторожиться.

Стоит обратить внимание и на крышку канистры — она должна быть соединена с горловиной тонкими связями или опломбирована, а изображение на крышке и кольце должно совпадать.

Наконец, уже после покупки можно проверить качество продукта по его внешнему виду и запаху. Качественное масло должно иметь чистый янтарно-желтый или светло-коричневый оттенок, а также слабовыраженный аромат. Темный цвет, наличие осадка и резкий запах могут указывать на подделку.

Специалисты подчеркнули, что использование контрафактного масла может привести к серьезным поломкам автомобиля и дорогостоящему ремонту. Поэтому крайне важно тщательно проверять продукт перед покупкой.