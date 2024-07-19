Автомобилистов Подмосковья просят быть внимательными на дорогах во время дождя

В ближайшие дни в Московском регионе пройдут дожди, местами с грозой, ветер до 11 м/с. Сегодня по области в течение дня прошли сильные дожди. Всех участников дорожного движения призывают быть предельно осторожными. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Из-за осадков видимость снижена. Необходимо исключить поездки на мото, велотранспорте, а также самокатах. При переходе дороги нужно быть очень внимательными и не закрывать себе обзор зонтиками, убедитесь, что все автомобилисты видят вас и пропускают — вечером не забывайте носить световозвращатели.

Если вы за рулем, сконцентрируйтесь на дороге, строго соблюдайте скоростной режим, дистанцию и не совершайте резких маневров. Будьте аккуратны при парковке, смотрите в зеркала и оценивайте дорожную ситуацию. В черте города и в местах притяжения пешеходов снижайте скорость до минимума. На мокрой дороге могут возникнуть заносы из-за аквапланирования, поэтому лужи лучше объезжать или проезжать с пониженной скоростью, тормозить плавно, перед лужей тормоз нужно отпустить.

В случае неисправности транспортных средств, ДТП или других происшествий, обращаетесь за помощью на единый номер «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.