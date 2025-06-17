Автомобилистов Подмосковья призывают быть осторожными в непогоду

17 и 18 июня в Московском регионе ожидаются гроза с дождем и сильный ветер с порывами до 15 м/с. В связи с ухудшением погодных условий Минтранс Подмосковья призывает участников движения быть внимательными на улице в непогоду, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Дождливая погода сохранится до конца недели. Поэтому будьте предельно внимательными на дорогах и строго соблюдайте ПДД, исключите поездки на мототранспорте, велосипедах и СИМ. Не укрывайтесь под деревьями и шаткими конструкциями и не паркуйте вблизи них автомобили», — добавили в Минтрансе Подмосковья.

При переходе дороги будьте очень внимательны и не закрывайте себе обзор зонтиками, убедитесь, что все автомобилисты видят вас и пропускают.

Строго соблюдайте скоростной режим, дистанцию и не совершайте резких маневров. Не отвлекайтесь на телефон во время движения. Будьте аккуратны при парковке, смотрите в зеркала и оценивайте дорожную ситуацию. Из-за ветра с дождем сложно разглядеть пешехода, поэтому снижайте скорость до минимума перед пешеходными переходами и в местах притяжения жителей.

В случае неисправности транспортных средств, ДТП или других происшествий, обращаетесь за помощью на единый номер «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.