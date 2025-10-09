Автомобилистов Подмосковья призывают быть аккуратнее в связи с надвигающимся циклоном

В Московском регионе до конца следующей недели ожидаются дожди, возможен туман, температура будет понижаться и, в среднем, достигнет +7-9 градусов. По словам синоптиков, на центральную Россию надвигается циклон «Барбара». В Минтрансе Подмосковья призвали участников дорожного движения быть предельно внимательными, так как при осадках растет риск возникновения ДТП. Также стоит исключить поездки на мототранспорте, велосипедах и СИМ во время дождя, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Водителям следует соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, не совершать резких маневров, в черте населенных пунктов и в пешеходных зонах снижать скорость до минимума — из-за дождя видимость может быть снижена.

Пешеходам следует соблюдать правила перехода проезжей части и ж/д путей, а также обязательно использовать световозвращатели, чтобы быть заметнее на дорогах. Переходя дорогу, не закрывайте себе обзор зонтиками, убедитесь, что все автомобилисты видят вас и пропускают, и только после этого переходите дорогу.

Всем участникам движения не стоит отвлекаться на телефон, а быть сконцентрированными на дороге. В случае неисправности автомобиля, ДТП или других чрезвычайных происшествий — следует обратиться за помощью на единый номер «112».

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья в наших официальных каналах в Telegram и MAX: https://t.me/dorogitransport и https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.