Автомобилистов Подмосковья призывают быть аккуратнее на дорогах в жаркую погоду

До конца недели в Московской области синоптики прогнозируют жаркую погоду — днем температура поднимется выше 30 градусов. Минтранс Подмосковья призывает участников дорожного движения быть осторожными и придерживаться основных правил безопасности в жаркую погоду, сообщает пресс-служба ведомства.

«Пейте больше воды. В активные солнечные часы минимизируйте время пребывания на улице, и не садитесь за руль, если чувствуете недомогание. Отнеситесь внимательно к своим близким старшего возраста в поездках. Жара влияет на организм подобно алкоголю, что может привести к потере концентрации внимания», — отметили в ведомстве.

Не оставляйте детей и животных в машине даже на пару минут — это опасно. Когда на улице 30 градусов, то через 10 минут температура внутри закрытой машины повышается до 43 градусов — можно перегреться, а если включен кондиционер, то переохладиться. Также ребенок в ваше отсутствие может завести машину, запутаться в ремнях безопасности, высунуться в окно или начать играть с кнопками или рычагами. Также помните, что неправильно припаркованный автомобиль может послужить причиной ДТП. Паркуйтесь в тени, закрыв автомобиль чехлом или светоотражающим экранами.

Строго соблюдайте ПДД: оценивайте дорожную ситуацию, не отвлекайтесь за рулем на телефон, соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не совершайте резких маневров и чаще ориентируйтесь по зеркалам — на дорогах большой поток мотоциклистов, снижайте скорость до минимума перед пешеходными переходами.

В случае поломки автомобиля или ДТП — не оставайтесь посередине дороги, сразу переместите машину в крайнюю полосу и позвоните по номеру 112, а сами уйдите за пределы проезжей части. Из-за скорости движения потока водители могут не заметить остановившуюся машину, что может привести к ДТП с тяжелыми последствиями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.