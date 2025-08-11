Автомобилистов Подмосковья призывают быть аккуратнее на дорогах в дождь

В течение всей недели в Московском регионе ожидаются дожди. Синоптики прогнозируют грозы и усиление ветра. В связи с ухудшением погодных условий Минтранс Подмосковья призывает участников движения быть внимательными на улице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Исключите поездки на мототранспорте, велосипедах и СИМ во время осадков – это опасно. Будучи за рулем автомобиля, не отвлекайтесь на телефон во время движения, строго соблюдайте дистанцию и скоростной режим, обязательно снижайте скорость перед пешеходными переходами и пропускайте пешеходов. Не укрывайтесь под деревьями и шаткими конструкциями и не паркуйте вблизи них автомобили», — призвали в ведомстве.

Не переходите дорогу в неположенном месте, не срезайте путь, идите только по пешеходному переходу и только после того, как посмотрели по сторонам и убедились в безопасности перехода. Вечером носите световозвращатели вечером, чтобы быть заметнее.

В случае неисправности автомобиля, ДТП или других чрезвычайных происшествий, обращайтесь за помощью на единый номер «112». Если вы вынуждены остановиться на дороге – прижмитесь к обочине и установите аварийный знак, обязательно покиньте машину, не оставайтесь рядом с ней. Из-за скорости движения потока и осадков водители могут не заметить остановившийся автомобиль — это может привести к столкновению с тяжелыми последствиями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.