Автомобилистам в Подмосковье напомнили о соблюдении ПДД в дождь

В четверг в течение дня в Московской области пройдут дожди. До конца недели местами прогнозируют осадки. Автомобилистам напоминают о строгом соблюдении скоростного режима, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Водителей могут подстерегать сезонные опасности: заносы из-за аквапланирования, поэтому лужи лучше объезжать или проезжать с пониженной скоростью, тормозить плавно, перед лужей тормоз нужно отпустить. Критическая скорость появления аквапланирования в пределах 70—100 км/ч. А если автомобиль «поплыл», не крутите руль и резко не тормозите. Отпустите педаль газа без изменения положения руля, не совершайте резких движений.

Из-за ухудшения видимости во время дождя может исказиться восприятие расстояния, поэтому избегайте обгонов и других маневров.

Пешеходов призываем не забывать про световозвращатели в темное время суток, а также переходить дорогу, убедившись в отсутствии приближающихся автомобилей.

Будьте аккуратны и не спешите. При ДТП или другой чрезвычайной ситуации звоните по номеру «112».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.