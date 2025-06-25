Автомобилистам Подмосковья напомнили о соблюдении ПДД в дождь

В среду и четверг в Московской области синоптики прогнозируют дождь с грозой, порывы ветра до 15 м/с. Кратковременные осадки будут и ночью. Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов быть предельно внимательными и не отвлекаться на телефон за рулем. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Во время дождя видимость ухудшается, искажается восприятие расстояния, а еще можно не заметить пешехода, поэтому избегайте обгонов и других маневров, заблаговременно снижайте скорость перед переходами и пропускайте пешеходов.

Строго соблюдайте скоростной режим. На мокрой дороге могут возникнуть заносы из-за аквапланирования, поэтому лужи лучше объезжать или проезжать с пониженной скоростью, тормозить плавно, перед лужей тормоз нужно отпустить.

Исключите поездки на мото- и велотранспорте, а также самокатах во время дождя — это может быть опасно.

Пешеходам при переходе дороги следует быть внимательными и не закрывать себе обзор зонтиками — убедиться, что все автомобилисты видят и пропускают, вечером не забывать носить световозвращатели — это поможет быть заметнее.

В случае неисправности транспортных средств, ДТП или других происшествий, нужно обращаться за помощью на единый номер «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.