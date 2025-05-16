Автомобилей в России мало: автоэксперт развенчал миф о транспортном коллапсе

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков заявил, что Россия остается «недоавтомобилизированной» страной, где на 1000 человек приходится всего 315-325 машин против 450-600 в Европе и более 800 в США, сообщает «Общественная служба новостей» .

В России необходимо продавать от 2,5 до 3 млн машин в год. Текущие «рекордные» продажи в 1,5 млн единиц недостаточны для обновления парка, считает эксперт.

Кадаков объяснил, что транспортные проблемы городов вызваны не избытком машин, а хроническим недофинансированием дорожной сети.

«У нас в 3-5 раз меньше дорог на квадратный километр, чем в европейских столицах», — утверждает Кадаков.

Эксперт прогнозирует, что даже переход на электромобили не решит ключевую проблему — необходимость масштабного строительства развязок и многоуровневых парковок в условиях роста автопарка на 5-7% ежегодно.

Особое внимание Кадаков уделил дисбалансу между официальной статистикой (84 млн зарегистрированных авто) и реальным количеством машин на дорогах, так как «каждый третий автомобиль в реестре либо давно утилизирован, либо ржавеет в гараже».

По его расчетам, для достижения европейского уровня автомобилизации России потребуется 15-20 лет стабильных продаж на уровне 3 млн единиц в год.