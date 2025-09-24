Автоюрист прокомментировал идею использования беспилотников для фиксации ДТП

Автоюрист Лев Воропаев заявил, что использование беспилотников для фиксации ДТП может быть недостаточно эффективным, поскольку дроны не способны полноценно составить схему аварии без участия инспектора, сообщает 360.ru .

Воропаев прокомментировал идею применения беспилотников для фиксации дорожных происшествий без участия сотрудников ДПС. Он напомнил, что инспекторы на месте составляют схему аварии в двух положениях: в момент столкновения и после ДТП.

«Беспилотник, думаю, вряд ли сможет грамотно составить схему — момент столкновения и нахождение транспортных средств после аварии. Нахождение сможет, а точку удара — большой вопрос, как это сделать без водителей, которые участвовали в ДТП. Для ускорения вопроса оформления, думаю, это возможно», — отметил Воропаев.

Эксперт предположил, что дроны смогут делать цифровые фотографии места происшествия, однако их возможности по нанесению размерных характеристик остаются под вопросом.

«Если идеально подходить к разбору аварии, участие сотрудника при составлении схемы — это все-таки очень важный элемент», — подчеркнул юрист.

Ранее адвокат Шон Бетрозов напомнил, что фиксация факта аварии и вызов инспектора ГИБДД на место происшествия помогают пострадавшим водителям избежать мошенничества со стороны автоподставщиков.

